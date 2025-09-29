Никто не пострадал

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Горский" в Новосибирске полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в торговом центре Новосибирска полностью потушен. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске произошел пожар в торговом центре. Люди из здания были эвакуированы, пострадавших, по предварительным данным, нет. Площадь возгорания составила 70 кв. м, его причиной стало нарушение безопасности при проведении ремонта на кровле.