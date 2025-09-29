Его завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после нападения в техникуме в Архангельске.

Как уточнила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, речь идет о п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что 29 сентября вооруженный ножом бывший студент без надлежащего досмотра проник в техникум и ранил двух работников. Это произошло из-за ненадлежащего оказания услуг сотрудником частной охранной организации, сообщили в ведомстве. Фирма работала на основании контракта с учебным заведением. Нападавшего задержали студенты и передали наряду патрульно-постовой службы полиции. Пострадавшие женщины находятся в медицинских учреждениях.

Проводятся следственные действия.