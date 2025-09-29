Подозреваемая находится за пределами Российской Федерации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следователем следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Ксении Лученко. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится за пределами Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Эта информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.