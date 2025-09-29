Компания не устранила более 250 нарушений

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о злостном неисполнении решения суда возбуждено в Омске в отношении должностных лиц ТГК-11, которая не устранила более 250 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В установленные сроки (15.05.2025, 09.06.2025, 30.08.2025) решение суда ОА "ТГК-11" не исполнило. В этой связи 29 сентября 2025 г. по требованию прокуратуры в отделе судебных приставов по ЦАО №2 г. Омска ГУ ФССП России по Омской области в отношении должностных лиц АО "ТГК-11" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда)", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года на ТЭЦ-5 в Омске произошла авария, из-за которой было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений. В ходе проведенной после аварии проверки прокуратура выявила свыше 400 нарушений закона, около 150 которых компания устранила добровольно. Надзорный орган обязал в судебном порядке ТГК-11 ликвидировать оставшиеся нарушения до 30 августа 2025 года. Позднее технического директора ТГК-11 Владимира Соскова, который, по мнению следствия, знал о неудовлетворительном состоянии котлооборудования, обвинили в злоупотреблении полномочиями. Дело уже бывшего руководителя передано в суд.

12 сентября этого года Ростехнадзор сообщил о выявлении в ходе внеплановой проверки на крупнейшей ТЭЦ-5 в Омске, принадлежащей ТГК-11, 65 нарушений требований промышленной безопасности. В частности, на эксплуатируемые на ТЭЦ устройства отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности, на котлоагрегатах отсутствует тепловая изоляция, не проведено техническое освидетельствование коллектора пара.