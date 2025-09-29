Осужденный за взятку экс-генерал Оглоблин не стал обжаловать свой срок

Экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ осудили на девять лет колонии за получение взятки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, экс-генерал Александр Оглоблин, осужденный на девять лет колонии за получение взятки, не стал подавать жалобу на свой приговор, и он вступил в силу. Об этом ТАСС сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, который вынес приговор осужденному.

"До настоящего момента апелляционная жалоба на приговор Оглоблину не поступала", - сказали в суде. Приговор был вынесен 2 сентября, а срок обжалования составляет 15 суток. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если в установленный срок апелляционная жалоба не поступает, приговор считается вступившим в силу.

Адвокат Оглоблина Максим Довгань подтвердил ТАСС, что его подзащитный не стал обжаловать приговор. "Приговор вступил в законную силу, мы его обжаловать не будем, по согласованию с клиентом", - сообщил он.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд назначил Оглоблину девять лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 12 млн рублей от завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи.

Оглоблин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Процесс по его делу проходил в закрытом режиме. Как установил суд, в период с 2016 по 2021 год в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с компанией "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль за исполнением контрактов возлагался на Оглоблина. По версии обвинения, в этот период он получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода "Телта" за общее покровительство.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества. Он также был лишен звания генерал-майора.