Экс-замминистра здравоохранения региона обвинили в шести эпизодах получения взяток

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Рязанский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на продление ареста бывшего сенатора и экс-замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной, обвиняемой в шести эпизодах получения взяток. Она оставлена под стражей до 12 февраля 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал ТАСС, предварительное слушание дела Петиной началось в закрытом режиме в Советском районном суде Рязани. 2 сентября суд продлил ей срок содержания под стражей до 12 февраля 2026 года, однако это решение было обжаловано защитой обвиняемой.

"Суд оставил Ирину Петину под стражей до 12 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Как ранее установило следствие, в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году обвиняемая, занимая должность замминистра здравоохранения Рязанской области, лично и через посредника получила незаконное денежное вознаграждение от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более чем 45 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно за оказание помощи в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями. На имущество Петиной был наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

Петина с 2011 по 2020 год занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.