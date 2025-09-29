Угроза распространения огня отсутствует

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Пострадавших при пожаре на нефтяном резервуаре в крымской Феодосии, по предварительным данным, нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, пострадавших нет. Угрозы распространения нет. Проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что пожар произошел из-за нарушения технологии сварочных работ. В ГУ МЧС по региону уточняли, что площадь возгорания емкости с остатками топлива на нефтяном резервуаре в Феодосии превысила 600 кв. метров.