Отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти

Восьмого фигуранта дела об отравлении суррогатом в Ленобласти арестовали

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив
Алекса-Владимира Нойманна заключили под стражу до 23 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу еще одного обвиняемого по уголовному делу о массовом отравлении жителей Ленинградской области алкогольным суррогатом, сообщает объединенная пресс-служба города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алекса-Владимира Нойманна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Срок меры - 23 ноября (1 месяц 27 суток)", - говорится в сообщении. 

