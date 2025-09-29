Его площадь составляет 638 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар на нефтяном терминале в Феодосии локализован на 638 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым.

"В 18:10 [мск] возгорание резервуара в ГО Феодосия локализовано. Уточненная площадь пожара составила 638 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточняли, что в 14:45 поступило сообщение о задымлении. Выяснилось, что произошло возгорание резервуара АО "Морской нефтяной терминал" с остатками дизельного топлива. Для ликвидации пожара были привлечены 69 человек, задействовано 22 единицы техники. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что пожар произошел из-за нарушения технологии сварочных работ.