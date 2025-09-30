Шлейф распространяется в восток-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря, на его пути населенных пунктов нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту до 3,7 км зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Пепловый выброс из вулкана Шивелуч произошел днем 30 сентября. Высота пеплового столба - до 3 700 метров. Шлейф распространяется в восток-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря, на его пути населенных пунктов нет. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа", - сообщает ведомство.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.