ШАНХАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Пять рабочих химического предприятия погибли и еще три пострадали в китайской провинции Хэнань в результате отравления парами серной кислоты. Об этом сообщила газета "Сяосян чэньбао".

Инцидент произошел на химическом предприятии Hexin Chemical в городе Хэби. Согласно предварительному расследованию, во время транспортировки емкости с серной кислоты произошел ее разлив. Едкое вещество попало в септический резервуар предприятия, в результате чего образовались ядовитые пары.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вред здоровью двух других оценивается как легкий. Ведется расследование.