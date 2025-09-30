По данным портала, информации о погибших не поступало

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Проливные дожди на востоке Кубы, причиной которых стал сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм "Имельда", вызвали наводнения и разрушения зданий в провинциях Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба.

Как сообщает местный портал Cubadebate, во втором по значимости городе карибской республики Сантьяго-де-Куба в результате сильных дождей были разрушены несколько зданий. Погибших нет, однако городу нанесен значительный материальный ущерб, передает портал. Службы гражданской обороны и представительство Международного комитета Красного Креста в этом районе проводят операции по расчистке города и окрестных населенных пунктов от упавших деревьев и обломков зданий.

Ранее кубинская газета Granma сообщила, что из-за сильных дождей в провинции Гуантанамо были эвакуированы более 18 тыс. человек.

Как сообщает Метеорологическая служба Кубы, сильные осадки вызваны прохождением мимо побережья острова тропического шторма "Имельда", который ранее сформировался в Атлантическом океане. В этот период года Куба часто страдает от ураганов и тропических штормов, наиболее уязвимыми являются восточные районы острова. Осенью 2024 года провинция Гуантанамо сильно пострадала от прохождения мимо территории Кубы ураганов "Оскар" и "Рафаэль". Всему острову был нанесен большой материальный ущерб, местные власти сообщали о гибели людей на востоке.