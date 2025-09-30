Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, еще завершается небольшая часть доналадочных работ

БЕЛГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты выполнили все восстановительные работы в Белгородской области после обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что из-за обстрелов ВСУ несколько тысяч жителей региона остались без света, также были нарушения в подаче водоснабжения и водоотведении в 10 муниципалитетах региона.

"По докладу министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Николаевича Ботвиньева, который отвечал вместе с Сергеем Владимировичем Довгалюком за восстановительные работы по результатам обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, который у нас произошел позавчера вечером, все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - написал он.

По словам губернатора, сейчас в регионе восемь оконечных устройств системы оповещения пока не работают. "Это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево, до конца сегодняшнего дня работы будут завершены, будем держать на контроле работу всех систем. <…> Я очень благодарен всем энергетикам, всем аварийным бригадам, всем тем, кто из других регионов приехал к нам на помощь и быстро провел все необходимые работы, чтобы вернуть электроэнергию и горячую воду в жилые дома, в квартиры, на промышленные предприятия", - добавил Гладков.