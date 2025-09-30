По словам Григория Дегтяря, он занимался этим с 2015 года и у него имеются соответствующие документы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Один из предполагаемых организаторов торговли боевым оружием на территории ТЦ "Горбушкин двор" в Москве заявил во время допроса, что продавал только изделия для стрельбы холостыми патронами. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предприниматель Григорий Дягтярь, которого следствие считает одним из организаторов преступления, во время допроса заявил, что торговал в ТЦ "Горбушкин двор" исключительно охолощенным оружием, занимался он этим с 2015 года и, по его словам, у него имеются соответствующие документы. Обвиняемый также утверждает, что неоднократно проходил предусмотренные законодательством проверки", - сказал собеседник агентства. По его словам, Дягтярь также отрицает и свою причастность к организации нелегального бизнеса по торговле оружием.

"Один из продавцов, работавших у Дягтяря, был знаком с другим фигурантом дела Константином Белоножкиным. Сам Дягтярь об этом даже не знал. Такова позиция самого обвиняемого", - заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали нескольких членов организованной преступной группы, которые создали в помещениях торгового центра "Горбушкин двор" в Москве цех для переделки и сборки огнестрельного оружия, которое они потом намеревались продать. Расследование преступления было начато в июне 2023 года. Были задержаны бывший гендиректор ООО "РТГ" Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый соучастник Белоножкин. Им всем предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, а также хранении и сбыте огнестрельного оружия. Все четверо содержатся под стражей. Их дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.

Кроме того, в рамках расследования были задержаны еще несколько человек. В отношении них дело выделено в отдельное производство.