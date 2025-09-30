Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 81 украинский дрон.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб атаки
- Дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами.
- По данным Минобороны, 26 дронов сбили над Воронежской областью, еще 25 - в небе над Белгородской, 12 - над территорией Ростовской области, 11 - в небе над Курской, а также 7 - над территорией Волгоградской области.
Последствия нападения
- В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов.
- Упавшие на границе Волгограда обломки беспилотников вызвали два крупных возгорания сухой растительности, их оперативно ликвидировали. Повреждений строений и пострадавших нет.
- Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет.
- В Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, их локализовали к утру. В Чертковском районе загорелась трава в поле, огонь оперативно потушили.
Работа аэропортов
- Ограничения на прием и выпуск самолетов временно вводились в аэропортах Калуги,Волгограда, Ставрополя и Краснодара.