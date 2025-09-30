Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 81 украинский дрон.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атаки

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами.

По данным Минобороны, 26 дронов сбили над Воронежской областью, еще 25 - в небе над Белгородской, 12 - над территорией Ростовской области, 11 - в небе над Курской, а также 7 - над территорией Волгоградской области.

Последствия нападения

В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов.

Упавшие на границе Волгограда обломки беспилотников вызвали два крупных возгорания сухой растительности, их оперативно ликвидировали. Повреждений строений и пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет.

В Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, их локализовали к утру. В Чертковском районе загорелась трава в поле, огонь оперативно потушили.

Работа аэропортов