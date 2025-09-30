В Тынде женщина пыталась поджечь венки у памятника погибшим на СВО

На территории мемориала были разбиты восемь фонарей, а также перевернуты урны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Женщина в городе Тында Амурской области пыталась поджечь венки у памятника воинам, погибшим в ходе спецоперации. Она также сломала декоративные опоры с освещением, сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев в своем Telegram-канале.

По его словам, камеры зафиксировали, как сначала она пыталась поджечь цветы, пинала элементы памятника, а после повредила декоративные опоры освещения. "Уже подано заявление в полицию", - написал Гуляев.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что на территории мемориала разбиты восемь фонарей и перевернуты урны. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полиция организовала проверку.