Владимир Шипунов размещал во "ВКонтакте" комментарии, направленные на формирование представления о допустимости террористической деятельности

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Алтайского края Владимир Шипунов приговорен к шести годам колонии общего режима за пропаганду терроризма в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил Шипунову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и мессенджерах на срок пять лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, Шипунов негативно относился к президенту РФ, был недоволен деятельностью органов государственной власти, а также выражал несогласие с проводимой специальной военной операцией. Он размещал в социальной сети "ВКонтакте" комментарии, направленные на формирование представления о допустимости террористической деятельности.