По словам задержанного, предложение заработать он нашел в Telegram-канале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге впервые задержали так называемого дроповода - посредника дистанционных мошенников, который подыскивал для них людей, готовых оформить на свое имя банковскую карту и передать ее за небольшую плату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Как рассказали в полиции, на подозрительного мужчину обратил внимание патруль в центре города. Заметив правоохранителей, тот занервничал и попытался скрыться во дворе жилого дома, но был задержан. "В ходе личного досмотра у беглеца обнаружили почти три десятка банковских карт, оформленных на других людей. Происхождение кредиток 27-летний мужчина внятно объяснить не смог. Как установили оперативники, в руки патрульным попался так называемый дроповод - посредник дистанционных мошенников, в задачи которого входил поиск полумаргиналов, готовых оформить на свое имя банковскую карту и за небольшую плату передать ее", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, предложение подзаработать он нашел в Telegram-канале. Там же в переписке он получал дальнейшие указания от кураторов и давал им доступ к открытым банковским счетам.

Одного из клиентов дроповода полицейским удалось установить и задержать - им оказался 44-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Он не стал скрывать, что согласился оформить на свое имя сразу несколько банковских карт, после чего передал их малознакомому мужчине в обмен на еду и алкоголь.

Оба задержанных стали фигурантами уголовных дел по статье 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей), причем дроповоду по закону в случае установления вины грозит более суровое наказание: штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Сейчас полиция изучает операции по счетам изъятых банковских карт, чтобы установить, в какой именно противоправной деятельности они использовались. Также устанавливаются владельцы карт для привлечения их к уголовной ответственности.