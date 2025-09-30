Жителя Мордовии задержали за привлечение подростков к терактам на ж/д

Злоумышленник через Telegram установил контакты с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 18-летнего жителя Мордовии, привлекавшего по заданию военной разведки Украины подростков для поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены", - сообщили в ЦОС.

Как установила ФСБ, злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакты с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии. "Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона", - отметили в ЦОС.

Затем он направлял куратору фото- и видеоматериалы, координаты мест совершения поджогов.

Следственным отделом УФСБ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статьям 275 (государственная измена) и 205 (террористический акт) УК РФ, санкция по которым предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

В ФСБ вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активности поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба нашей стране. "Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - подчеркнули в ЦОС.