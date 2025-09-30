ТАСС: экс-вице-губернатора Кубани Власова подозревают в хищении помощи для СВО

Александр Власов может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии, отметили в правоохранительных органах региона

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Ушедший в отставку с поста вице-губернатора Краснодарского края в связи с желанием уйти на СВО Александр Власов задержан, предварительно, его подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"<...> Предварительно известно, что его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления", - сообщил собеседник агентства. При этом, по его словам, казаки-добровольцы испытывали острую нехватку снаряжения и обмундирования, вынуждены были покупать его за свой счет.

Накануне сообщалось, что исполняющий обязанности вице-губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Власов принял решение уйти в отставку для выполнения боевых задач специальной военной операции. По данным администрации края, с 29 сентября он был освобожден от должности.

Власов в 2020 году стал заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска. Он курировал департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта региона, управление по мобилизационной работе.