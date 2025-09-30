Илью Штокмана задержали сотрудники ФСБ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в получении взятки бывшему первому замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Штокмана задержали сотрудники ФСБ, по ходатайству следствия он заключен под стражу. "Региональным управлением СК бывшему первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший чиновник за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением получил взятку в размере 55 млн рублей.

По месту его жительства провели обыск. Следствием устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.