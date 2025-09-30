Он получил два года лишения свободы условно

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Севастополя, публиковавший в мессенджере Telegram призывы к убийству русских, осужден на два года лишения свободы условно с запретом администрировать интернет-ресурсы, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Гагаринский районный суд города Севастополя признал мужчину виновным. <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года с испытательным сроком три года. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение двух лет", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, 37-летний уроженец Севастополя в мессенджере Telegram "размещал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям. Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что фигурант дела был задержан УФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что дело было квалифицировано по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет, санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы).

В ведомстве добавили, что суд также конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого мужчина публиковал экстремистские высказывания. По данным прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу.