Задержанный житель Мордовии получал до 10 тыс. рублей за поджоги релейных шкафов

Мужчина признал вину в поджогах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Мордовии, задержанный за государственную измену, получал до 10 тыс. рублей за поджоги релейных шкафов на железной дороге по заданию военной разведки Украины. Это следует из видео ФСБ России.

Мужчина для поджогов привлекал подростков. На вопрос оперативника, сколько он это получил денег, задержанный ответил, что точно сказать не может. Однако в его телефоне нашли пять переводов денежных средства, три из них по 10 тыс. рублей, один - 5 тыс. рублей и еще один - 6,3 тыс. рублей. Вину в поджогах он признал.

Как сообщили в ФСБ, 18-летний житель Мордовии через мессенджер Telegram установил контакты с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии. Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона, а затем направлял куратору фото- и видеоматериалы, координаты мест совершения поджогов. В отношении него следственным отделом УФСБ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статьям 275 (государственная измена) и 205 (террористический акт) УК РФ. Суд заключил его под стражу.