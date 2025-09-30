В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть ребенка

Он скрылся с места происшествия в Белоруссию, но позже был задержан в Брянской области

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд Красноярского района Самарской области приговорил местного жителя к восьми годам шести месяцам колонии-поселения после ДТП, в котором он сбил насмерть ребенка и скрылся с места происшествия в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Приговором суда подсудимый признан виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). <…> Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе 2024 года мужчина, имевший непогашенные судимости за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем ночью по автодороге в Красноярском районе Самарской области и насмерть сбил 13-летнюю девочку. После аварии он не остановился и не помог пострадавшей, а скрылся с места происшествия. Затем он купил авиабилеты и улетел в Белоруссию. Полицейские задержали мужчину в мае 2025 года в Брянской области.