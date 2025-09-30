ФСБ показала видео с задержанным за привлечение подростков к терактам на ж/д

Житель Мордовии получал до 10 тыс. рублей за поджоги релейных шкафов

ТАСС, 30 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры с задержанным по подозрению в госизмене жителем Мордовии, который по заданию спецслужб Украины привлекал подростков для поджогов релейных шкафов на железной дороге.

В ФСБ заявили, что гражданин России 2007 года рождения через Telegram установил связь с представителем ГУР Минобороны Украины и за вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии. Для этого он привлекал несовершеннолетних жителей региона, а затем направлял куратору фото- и видеоматериалы, координаты мест совершения поджогов.

На видео на вопрос оперативника, сколько он получил денег за поджоги, задержанный ответил, что точно сказать не может. Но в его телефоне нашли пять переводов на суммы от 5 до 10 тыс. рублей. Вину в поджогах мужчина признал.

Следственный отдел УФСБ по Республике Мордовия завел уголовное дело по статьям 275 (госизмена) и 205 (теракт) УК РФ. Суд заключил задержанного под стражу.