Пострадавшему на горе Фишт туристу оказали первую помощь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели оказали первую помощь туристу, получившему травмы на горе Фишт около Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России подняли пострадавшего туриста с опасного скального участка на гребень горы. Медик спасательного отряда оказала туристу доврачебную помощь", - сказали в МЧС.

Как только улучшится погода, пострадавший будет эвакуирован вертолетом. Также планируется забрать со скалы тело его погибшего товарища.

В понедельник во время подъема по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, второй погиб.