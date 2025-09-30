В ходе акции лидеры Патриотического блока заявили, что не признают результаты выборов

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила, что в понедельник, когда в центре Кишинева прошел митинг оппозиции, за различные нарушения были задержаны десятки человек.

"В контексте протеста, организованного вчера перед зданием парламента, в комиссариаты полиции был доставлен 31 человек, большинство из которых из приднестровского региона", - информирует ведомство в Telegram-канале. Там уточнили, что в отношении 24 человек были составлены протоколы по таким нарушениям, как хулиганство, неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, нарушение правил организации и проведения публичных собраний.

Как отмечает присутствовавший на мероприятии корреспондент ТАСС, митинг трансформировался в короткое изложение позиции по поводу результатов выборов и длился около получаса. Сразу после прибытия лидеров Патриотического блока всем известные в Кишиневе провокаторы с молчаливого одобрения сотрудников полиции начали выкрикивать оскорбления, едва не спровоцировав стычки со сторонниками оппозиции. Акция, на которой присутствовали несколько сотен человек, прошла под строгим надзором полиции, которая оцепила несколько кварталов и конфисковала часть мегафонов у организаторов.

В ходе этого митинга лидеры Патриотического блока заявили, что не признают результаты выборов, а также о планах их опротестовать. Согласно предварительным данным, по итогам парламентских выборов в воскресенье правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.