Мужчина получил в мессенджере сообщение о предстоящем звонке якобы от правоохранителей, ему писали с аккаунта с фотографией его бывшего руководителя

ЧЕБОКСАРЫ, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Чувашии по факту мошенничества в отношении 52-летнего жителя. Он продал автомобиль и перечислил около 14 млн рублей якобы на безопасные счета, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

"Житель Чувашии перечислил мошенникам почти 14 млн рублей. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

52-летний мужчина пояснил полицейским, что получил в мессенджере сообщение о предстоящем звонке якобы от правоохранителей, ему писали с аккаунта с фотографией его бывшего руководителя. Когда неизвестный сообщил, что его средства пытались перевести на счет террористической организации, то мужчина завершил звонок. "[Тогда ему] через курьера передали повестку на допрос в службу безопасности. <…> Сфальсифицированный документ развеял сомнения потерпевшего", - отметили в полиции.

Мужчина собрал многолетние накопления, продал автомобиль и перечислил порядка 14 млн рублей якобы на безопасные счета. В полиции напомнили, что "безопасных или резервных счетов" не существует, правоохранители рекомендуют в этих случаях немедленно прекращать разговор и звонить правоохранителям.