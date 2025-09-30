Валерия Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

ВОРОНЕЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд объявил перерыв в заседании по делу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Заседание назначено на 7 октября, сообщили ТАСС в суде.

"Суд постановил перенести судебное заседание в связи с недоставлением подсудимого Муминджанова из следственного изолятора на 7 октября. Заседание начнется в 11:00", - сказала собеседница агентства.

Генерал-майор Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.