НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по объектам культуры Курской области, несмотря на отсутствие в этом военного смысла. Об этом ТАСС на площадке ежегодного XXII Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры сообщил врио заместителя губернатора области Артем Демидов.

"Да, конечно. Часто военный смысл отсутствует, но тем не менее [удары наносятся]", - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе в регионе начали составлять "Белую книгу объектов культурного наследия Курской области" - реестр исторических зданий, которые пострадали от преступных действий ВСУ. В него уже внесено 78 объектов, поврежденных при вторжении ВСУ в российский регион.

