Сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудницы отделения банка на Автозаводской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября в помещении отделения банка на Автозаводской улице сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице, заместителю руководителя филиала. От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.

Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время следователи приступят к его допросу.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что погибшая - заместитель руководителя филиала банка.