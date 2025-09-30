Силовики задержали мужчину, который смертельно ранил заместителя руководителя филиала банка в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, причиной убийства стала личная неприязнь.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства убийства

По данным следствия, 30 сентября в помещении отделения банка на Автозаводской улице сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице.

От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.

Злоумышленника 1985 года рождения задержали.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина напал на начальницу с ножом с фиксированным клинком.

Расследование