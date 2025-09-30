Бывший вице-губернатор Свердловской области был задержан 29 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова связано с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении руководства Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго". Об этом сообщили ТАСС в адвокатской группе Lawguard, где работает один из его адвокатов.

Чемезов был задержан 29 сентября, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). "Да", - ответила собеседница агентства на вопрос о том, связано ли обвинение в отношении Чемезова с делом о мошенничестве в отношении руководителей ОТСК.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После чего бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя компании ОТСК Антона Боликова.

24 сентября суд арестовал Боброва, Черных и Боликова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и отпустил из-под стражи Носкова, подозреваемого по тому же делу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая жена Ирина Чемезова проходит по делу в качестве третьего лица. Сам Чемезов сообщал журналистам об аресте его счетов в связи с иском.