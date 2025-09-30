Виталий Красулин был осужден по делу о даче взятки в крупном размере должностному лицу

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Карелии смягчил наказание экс-депутату Законодательного собрания региона Виталию Красулину по делу о даче взятки в крупном размере должностному лицу, сократив срок заключения на полгода. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Апелляционная инстанция определила приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 9 июня 2025 года в отношении К. изменить, удовлетворив частично апелляционные жалобы осужденного и его защитника. Считать осужденным К. по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, смягчив назначенное наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки, то есть в сумме 9 000 000 рублей. В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения", - сказано сообщении.

Как было установлено, с февраля по май 2024 года сын экс-депутата Артем Красулин оказал своему отцу содействие в передаче должностному лицу УФСБ России по Карелии взятки в общей сумме 600 тыс. рублей за информирование о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении Виталия Красулина и об их результатах. При передаче части средств в размере 200 тыс. рублей фигурантов задержали сотрудники УФСБ и МВД России по региону.

В июне экс-депутата приговорили к 4 годам колонии строгого режима, ему также был назначен штраф в размере 9 млн рублей. В сентябре его сына признали виновным по делу о посредничестве во взяточничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 6 млн рублей.