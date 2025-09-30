Оппозиционного депутата обвиняют в незаконном финансировании политической деятельности

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева приговорил к семи с половиной годам тюрьмы оппозиционного депутата парламента Молдавии Марину Таубер по обвинению в незаконном финансировании политической деятельности. Об этом говорится в вердикте, который вынесла судья Ольга Беженарь.

"По совокупности преступлений Марина Таубер приговаривается к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в полуоткрытом пенитенциарном учреждении для женщин и с лишением права занимать государственные должности, а также осуществлять деятельность, связанную с финансовой деятельностью в политических партиях, сроком на 3 года", - зачитала вердикт Беженарь.

Прокуратура предъявила Таубер обвинения по пяти эпизодам - в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии "Шор", в принятии незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также во вмешательстве в отправление правосудия. Суммарно обвинение просило 13 лет лишения свободы.

Таубер входит во внефракционный политический блок "Победа". Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за делом стоят президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.