В столице Михаилу Надежину изберут меру пресечения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина, подозреваемого в получении взятки в размере 2 млн рублей, этапируют в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Надежина этапируют в столицу, где с ним продолжатся следственные действия, и будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства. Дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Надежин был задержан утром 30 сентября в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По местам его жительства и работы проводятся обыски. Вместе с ним задержан предполагаемый взяткодатель - предприниматель Анзор Ногмов.