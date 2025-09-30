Информация по пострадавшим уточняется

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали при помощи артиллерии село Любимовка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Любимовка под артиллерийским огнем с правого берега. Только что шесть прилетов. Информация по пострадавшим уточняется. В наш праздник [День воссоединения регионов Донбасса и Новороссии] укронацисты бьют по мирным селам и по мирному населению", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук выразил уверенность, что киевский режим понесет ответственность за преступления против мирных жителей. "И я уверен, это время настанет уже скоро", - подчеркнул глава Каховского округа.