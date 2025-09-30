Обвиняемая совершила финансовые операции, не связанные со строительством объекта, перечислив их на счета юрлиц по различным основаниям

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту легализации денежных средств в размере 221 млн рублей при строительстве школы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Следователи возбудили уголовное дело по дополнительным эпизодам преступной деятельности при строительстве школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района. Следователи в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя директора строительной компании, установили дополнительные эпизоды преступной деятельности последней по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая при приобретении преступным путем денежных средств в сумме более 221 млн рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, совершила финансовые операции, не связанные со строительством объекта, перечислив их на счета иных юридических лиц по различным основаниям, тем самым легализовав денежные средства на вышеуказанную сумму. Она же изготовила платежное поручение для неправомерного перевода похищенных денежных средств в сумме 550 тыс. рублей, необоснованно отразив в нем несоответствующие действительности сведения о перечислении денежных средств в качестве выплаты под отчет физическому лицу.

"Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных республиканским УФСБ России, ГУ МВД по СКФО и ФСБ России. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.