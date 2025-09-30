На учебе у фигуранта были конфликты, отметил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Архангельской области Павел Перешнев

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Родители напавшего на техникум в Архангельске не знали о планах сына и ничего не подозревали.

Об этом сообщил ТАСС следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону Павел Перешнев.

"Нет, [родители] не подозревали. Тихий, спокойный юноша, мало друзей. Точнее, их отсутствие. Сложности в общении", - сказал Першенев, отметив, что на учебе у фигуранта были конфликты, но они не носили постоянный характер.

"Его действия не были направлены именно на его однокурсников. Действия были направлены в отношении преподавателей, с которыми был конфликт, по его мнению, это тоже проверять надо", - добавил Першнев. По его словам, у нападавшего была неуспеваемость по шести предметам.