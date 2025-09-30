Автобус задел опору трамвайной линии электропередачи, из-за чего движение трамваев нарушено

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Трамвай столкнулся с автобусом в центре Берлина и сошел с рельс. ТАСС публикует кадры последствий аварии.

По данным газеты Bild, при повороте, недалеко от одной из главных площадей германской столицы Александерплатц водитель автобуса не заметил трамвай.

Автобус был пустым, в нем находился только водитель, а в трамвае находилось 29 пассажиров, большинство из которых дети.

В результате столкновения, как передает корреспондент ТАСС, оба транспортных средства сильно повреждены. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники берлинской полиции и пожарной службы. Автобус также задел опору трамвайной линии электропередачи, в результате чего движение трамваев нарушено. Близлежащие улицы перекрыты.