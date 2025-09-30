Подчиненную бывшего депутата округа Анастасию Смирнову приговорили к четырем годам лишения свободы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Муромский городской суд Владимирской области приговорил к четырем годам лишения свободы подчиненную бывшего депутата округа Муром Анастасию Смирнову по делу о хищении более 75 млн рублей при оформлении фиктивных заявок на получение грантов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. <...> В результате преступной деятельности, в которой участвовала женщина, у государства было похищено более 75 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным СК, женщина признана виновной по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что бывший депутат совета округа Муром Владимирской области Александр Ширманов возглавлял структурное подразделение преступного сообщества, созданного одним из руководителей Ресурсного молодежного центра для хищения средств Росмолодежи, выделяемых в виде грантов из федерального бюджета.

Члены сообщества нашли не менее 145 подставных лиц, от имени которых направляли в Росмолодежь фиктивные заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, которым обеспечивалась победа и выплата грантов на общую сумму более 270 млн рублей. При этом обвиняемая Смирнова после выплаты грантов обналичивала средства с помощью счетов подставных лиц. В результате ее деятельности у государства было похищено более 75 млн рублей. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ РФ и УФСБ по Владимирской области.