Пострадавший при атаке ВСУ в Каховском округе Херсонской области мужчина умер

В Любимо-Павловке также пострадал сосед погибшего

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина, раненый в результате атаки дрона ВСУ на село Любимо-Павловка в Каховском округе Херсонской области, умер в больнице. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Вчера в 15:40 прицельным сбросом с дрона был тяжело ранен мужчина 62 лет. На звук взрыва из дома выбежала его дочь. Вторым прицельным сбросом с беспилотника она была убита на месте. Врачи Каховской ЦРБ боролись за жизнь мужчины, но все их усилия оказались тщетны, он умер прошлой ночью. Погибли отец и дочь", - написал он в своем Telegram-канале.

29 сентября Филипчук сообщил, что в селе Любимо-Павловка один мирный житель погиб, еще один получил ранения при атаке украинского БПЛА.

Глава Каховского округа добавил, что в момент атаки дрона ВСУ в доме погибших находились двое детей, они не пострадали. "В доме оставались двое детей трех и шести лет, Ангелина и Милана. Смерть деда и мамы они не видели. Сейчас находятся у сестры погибшей. Бабушка просит нашу администрацию оказать содействие в оформлении попечительства над сиротами. Дал распоряжение профильному заму. Всю необходимую помощь окажем. Похоронами погибших, по моему указанию, будет заниматься "Коммунальный сервис Каховки", - сказал он.

По информации Филипчука, в Любимо-Павловке также пострадал сосед погибших от атаки ВСУ. "Получил осколочные ранения руки, ноги и шеи. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ. Врачи борются за его жизнь" - подчеркнул глава округа.