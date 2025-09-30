Оперную певицу Максакову-Игенбергс заочно приговорили к 4,5 года колонии

Артистку признали виновной в публичных призывах к деятельности против безопасности России и в нарушении порядка деятельности иноагента

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в публичных призывах к деятельности против безопасности РФ и в нарушении порядка деятельности иноагента, к 4,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) к 4,5 года колонии", - сказано в судебном постановлении.

Мария Максакова-Игенбергс находится в международном уголовном розыске.

В декабре 2024 года она была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Причиной возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией специальной военной операции и призывами спонсировать ВСУ.