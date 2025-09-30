В Одессе объявили красный уровень опасности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В Одесской области почти 24 тыс. жителей остались без света из-за непогоды в регионе. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Временно без света остаются еще 23,7 тыс. потребителей. Работы [по возвращению света] не прекращаются. Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе", - написал он в своем Telegram-канале о последствиях сильных ливней в области. Чиновник добавил, что также в 131 населенном пункте Одесской области не было света.

Как сообщило вечером 30 сентября агентство РБК-Украина, в Одессе объявили красный уровень опасности. Кроме того, горсовет заявил в своем Telegram-канале о переводе школ на дистанционное обучение: "Завтра, 1 октября, заведения общего среднего образования Одессы будут работать в дистанционном формате".

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал в своем Telegram-канале, что в городе "весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30", а в зонах подтоплений "движение легкового транспорта ограничено".

29 сентября синоптики предупредили о непогоде в ряде украинских регионов, в том числе и в Одесской области. В ночь на 30 сентября южный регион страны накрыл сильный ливень. По словам Труханова, в административном центре менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков.