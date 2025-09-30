На Камчатке за сутки количество афтершоков снизилось более чем в три раза

Подземный толчок ощущался один раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали шесть сейсмособытий, что втрое меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 6,1. В населенных пунктах региона подземный толчок ощущался один раз", - сказали в ведомстве.

Для сравнения, в предыдущие сутки ученые зафиксировали 19 сейсмособытий.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.