Жителя Приморья задержали во время сбора более 20 кг марихуаны

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Полиция задержала жителя Приморья во время сбора марихуаны. Как сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю, у мужчины изъято свыше 20 кг наркотика.

"Мужчину обнаружили в момент сбора вещества растительного происхождения в мешки. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) массой более 20 кг", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта в крупном размере".