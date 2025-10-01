Михаилу Надежину грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина о получении взятки может пополниться другими эпизодами преступной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия продолжаются, в рамках уголовного дела могут появиться новые эпизоды, работа ведется", - сказал собеседник агентства.

Надежин был задержан утром во вторник в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей, за эту сумму, по данным следствия, он согласился без проведения фактических проверок подписывать документы по пожарной безопасности. Начальнику ГУ МЧС по КБР грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Надежиным задержан предполагаемый взяткодатель - предприниматель Анзор Ногмов.