Ему назначили 14 лет колонии строгого режима

ХАБАРОВК, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил 14 лет колонии строгого режима жителю поселка Ванино за сотрудничество с представителями Украины по делу о госизмене и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя п. Ванино. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - проинформировали в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на 2 года.

В январе этого года подсудимый установил через интернет контакт с представителями Украины и по их заданию отправил им видеозаписи, на которых размещена перевозка военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом. По информации УФСБ России по Хабаровскому краю, видео были переданы спецслужбам Украины. На кадрах было запечатлено местоположение личного состава и военной техники, предназначенных для укомплектования подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Материалы могут быть использованы для осуществления диверсионно-террористической деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Также отмечается, что фигурант оставил в телеграм-канале, предназначенном для просмотра неограниченному кругу лиц, комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности.