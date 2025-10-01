Возгорания вспыхнули в Солнечном районе

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат два возгорания на общей площади 425 га в Солнечном районе. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На утро 1 октября в Солнечном районе края действуют два лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 425 га. Один пожар локализован на площади 420 га, работы на втором очаге площадью 5 га продолжаются", - говорится в сообщении.

Накануне было ликвидировано три возгорания на территории Амурского, Верхнебуреинского и Хабаровского районов. На их тушении были задействованы 21 человек и 2 единицы техники, а общая площадь, пройденная огнем, составила 181 га. Все очаги потушили в первые сутки с момента обнаружения. Это были первые за осень пожары.

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае не завершен. В Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора, а также проведение любых пожароопасных работ.