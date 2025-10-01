Александр Бусыгин получил 6 млн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин, обвиняемый в особо крупном взяточничестве, получил 6 млн рублей за перенос сроков поставок товаров в рамках госконтракта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Александр Бусыгин получил взятку от руководителя АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" Дмитрия Громова и руководителя ООО "СК Ресурс", ООО "Ресурс групп" Валентины Елисеевой в размере 6 млн рублей за неоднократные переносы сроков поставок продукции по госконтракту", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, между Росгвардией и АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" были заключены государственные контракты на поставку 61 тыс. несессеров со средствами личной гигиены. Общая сумма госконтракта составила порядка 216 млн рублей. Для поставки несессеров руководитель АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" Дмитрий Громов привлек ООО "СК Ресурс" и ООО "Ресурс групп", которыми руководила Валентина Елисеева.

В течение времени реализации госконтрактов Громов неоднократно обращался к Бусыгину с просьбой о переносе сроков поставок несессеров. Ввиду этого Бусыгин потребовал с Громова и Елисеевой взятку в размере 6 млн рублей за согласование переносов поставок, а также за общее покровительство и попустительство. На данное требование Громов и Елисеева согласились, чтобы избежать штрафов и неустоек за просрочку поставок, а также облегчить исполнение обязательств по госконтрактам.

Дмитрий Громов и Валентина Елисеева обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере), а Александр Бусыгин обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).